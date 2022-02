Via Leonardo da Vinci, manovre non consentite all'incrocio con via Uditore

Vivo in zona via Leonardo Da Vinci, ogni giorno all’incrocio con via Uditore assisto a delle scene a dir poco serie. Gli automobilisti che scendono o salgono la via Da Vinci hanno la consuetudine di svoltare senza averne diritto, e soprattutto non esiste segnaletica che dimostri che questo sia possibile. I vigili a loro volta non esistono mai a quel incrocio e c'è sempre traffico.

