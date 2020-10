Via Lanza di Scalea, in strada un deposito di mobili rotti e vecchi materassi

In Via Lanza di Scalea una perenne e vergognosa discarica ormai non fa più notizia. Ci siamo talmente abituati a vederla che si può dire faccia parte dell' arredo urbano. Di certo si sono abituati anche gli incivili balordi a frequentare questo isolato e tranquillo sito. Il tutto con la "benedizione" delle Istituzioni cittadine che, se solo lo volessero, potrebbero facilmente acciuffare, con appostamenti mirati, i tanti palermitani con scarso senso civico. Ma sarà difficile che questo accada. Nel caso qualcuno avesse notato in qualche zona della città il tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado, lo renda noto a noi tutti, ne saremo lieti. Ma temo non si sentirà nessuno.