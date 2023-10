La sporcizia di via La Lumia, la mancata pulizia e la Tari che aumenta...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery

















Scattando ogni giorno foto del degrado che aumenta nella stessa strada che purtroppo percorro più volte, mi sono accorta che, sebbene il palermitano sia incivile, il servizio di raccolta rifiuti in via Isidoro La Lumia non viene effettuato da almeno due settimane. Le foto infatti, a distanza di due settimane, mostrano che la spazzatura è solo aumentata a dismisura ma il sacco con sopra gli escrementi del cane, la stoffa a righe bianche all’angolo della strada, i sacchi dentro i cestini, la montagna di bicchieri di plastica e i sacchi e sacchetti, sono sempre gli stessi.

Quindi mi domando se questa non sia un’altra brutta pagina scritta da una parte di cittadini che per ottenere qualcosa incrociano le braccia ai danni di tutti o se sia l’assenza totale di controllo da parte dell’azienda/Comune che paga (con i nostri tributi) servizi (minimi) non erogati al cittadino. E mi chiedo pure se, a fronte di un servizio inesistente e di un fornitore totalmente inadempiente e inadeguato, sia dovuto il pagamento del servizio e se non siano invece doverose pubbliche scuse ai cittadini (clienti) e disposta una immediata pulizia straordinaria.