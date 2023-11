Via La Loggia, orari di ricevimento sul sito non aggiornati

Viviamo in un'era dove la tecnologia dovrebbe aiutare, invece ti rendi conto che siamo ancora indietro anni luce. Non si sa a detta dei dipendenti chi si deve occupare di far aggiornare i giorni e gli orari di ricevimento on line in via La Loggia, non è di competenza loro! E di chi? Sono loro che parlano con gli utenti e accolgono anche le lamentele o segnalazioni. Si deve andare fisicamente a leggere quanto riportato dietro la porta.

Quindi prendersi del tempo, parcheggiare e poi ritornarci se sei nel giorno sfortunato. Ma i responsabili che hanno firmato e timbrato questo pezzo di carta perché non si prendano cura di comunicarlo a chi di dovere facendo aggiornare anche quanto riportato sul sito?. Come sempre nessuno ha responsabilità, ma allo stesso nessuno ha interesse di fornire un servizio migliore. Quando non ci sta volontà di migliore, resteremo sempre Sud