"Via Cosenz tra montagne di rifiuti ed erbacce"

Questa è come si presenta oggi la via Luigi Cosenz, nel quartiere San Giovanni Apostolo. Diserbo non effettuato da mesi, cartello stradale a terra da mesi (da giorni chiamo la polizia municipaler per segnalare, squilla ma nessuno risponde al centralino) e spazzatura non raccolta da venerdi 29 Aprile. Ma ieri è arrivato il modello per pagare la Tari... Eppure i politici si stanno presentando tutti per le prossime elezioni e promettono "bla bla bla, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro...". Ma la realtà è di una Palermo in ginocchio in tutti i campi