Per fortuna che c’è lui: un rampante gabbiano s’improvvisa spazzino, usando il suo becco per ripulire dai rifiuti il marciapiede. Così facendo dimostra più umanità e senso civico di quelle creature che, pur dalle fattezze umane, si dimostrano più bestiali e incivili del volenteroso volatile. Siamo in via Filippo Juvara/via Cluverio angolo via Scipione Li Volsi