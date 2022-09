Marciapiedi rotti, alberi non potati e rifiuti abbandonati: "Via Jung nel degrado"

La via Guido Jung, traversa di via Ammiraglio Rizzo vicino l'Acquasanta, è totalmente abbandonata a se stessa pur essendo tra l altro una via con molti palazzi: degrado, cattivo odore, marciapiedi rotti, alberi non potati, feci ovunque e spazzatura dappertutto con addirittura mobili abbandonati. Impossibile camminare sui marciapiedi e io con 2 bimbi piccoli sono costretta a camminare per strada.

