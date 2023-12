Zona via Altofonte, quella stradina che quando piove si trasforma in un acquitrino

Gallery





Questo il degrado che ormai ci attanaglia da diversi anni. Via Jole Marconi Bovio è una piccola strada che collega via Altofonte con via Gaetano Costa utilizzata soprattutto da bambini che devono andare a scuola. La stradina quando piove si trasforma in una piscina e si allaga senza possibilità di passaggio. E così i genitori sono costretti a prendere l'auto per accompagnare i bambini a scuola. Noi residenti siamo stanchi, non chiediamo molto ma pretendiamo che i servizi minimi ci vengano garantiti.