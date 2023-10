Via Isidoro La Lumia, la chiamano movida ma è una cloaca

Via Isidoro la Lumia · Politeama

In via Isidoro La Lumia tutti i giorni c'è fetore, i marciapiedi sono appiccicosi, ci sono un'infinità di rifiuti ed escrementi: e la chiamano la movida... No, è il degrado più totale e la fotografia della gente che vive questa città che poco si indigna di un tale scempio e continua anzi ad aumentare lo schifo allo schifo.

Onestamente mi risulta incomprensibile come si possa consumare un pasto o una bevanda circondati da spazzatura, marciapiedi sporchi di vomito o escrementi e topi che circolano tra i resti di cibo buttati ovunque. Ma questa è la situazione costante già da un anno almeno. Chiunque può venire a controllare a qualunque ora del giorno e della notte la realtà che racconto