Via Ingegneros al buio da mesi

Mi domando come sia possibile che a distanza di oltre 5 mesi dalla prima segnalazione da me fatta al servizio dedicato per via Ingegneros, Amg non abbia fatto niente nulla zero!! Possibile che un cittadino non riesce a Palermo ad avere neanche le cose basiche come la luce in strada? Amg a cosa serve? Mi chiedo ma i dirigenti che si occupano del servizio di illuminazione pubblica e che quindi dovrebbe fare funzionare il servizio di segnalazione guasti perché non vanno a casa visto che non riescono in quelli che dovrebbe essere il loro lavoro?