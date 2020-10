Via Ingegneros, alberi non potati e lampioni spenti

Abito in via Ingegneros a giugno ho segnalato all’Amg il malfunzionamento di diversi pali della pubblica illuminazione senza che nessuno abbia mai provveduto nonostante i solleciti fatti. Ma non basta da anni gli alberi della stessa via non vengono potati e adesso siamo nella situazione che non si riesce più a salire a bordo delle vetture posteggiate in strada, gli alberi dentro le macchine!! ma possibile che nessuno se ne accorga?

Le aiuole che contengono gli alberi sono luride mani pulite ma possibile tanto degrado tanta sporcizia? Inoltre segnalo sempre a chi si dovrebbe occupare di potature ogni mattina per lavoro percorro il controviale che dalla città dei ragazzi porta al semaforo per andare dritto in viale della Resurrezione a destra verso la piazza di Pallavicino sempre causa alberi mai potati il semaforo è letteralmente sparito non si vede più. Ma possibile che il comune non veda nulla? Anche interventi piccoli come questi per consentire ai cittadini di usufruire di un semaforo per non rischiare la propria e l'altrui vita. Peraltro nello stesso incrocio c’è anche una scuola.