Asfalto dissestato in via Imperatore Federico, l'intervento della Rap non è servito a nulla

Stamattina un furgoncino della Rap, con un paio di sacchetti di conglomerato bituminoso, è intervenuto in via Imperatore Federico per fare cosa? Non si è capito. Negli anni questi piccoli interventi non risolutivi non fanno altro che aggravare la situazione in quanto il materiale, poco, che viene introdotto nelle fessure per otturarle al primo passaggio di un mezzo pesante si sbriciola riempiendo la strada di materiale che diventa pericoloso e sdrucciolevole in caso di frenata.

Questo aumenta la pericolosità nell'accedere alla rotonda dove nessuno rispetta il diritto di precedenza. Si ringrazia la Rap per il sollecito intervento ma si continua a intervenire in maniera errata con spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate in modo più utile per la comunità. Quando deciderà il comune di intervenire in modo risolutivo? O si aspetta che ci scappi il grosso incidente con conseguenze gravi per gli occupanti dei mezzi coinvolti? Rimaniamo in attesa e speriamo che "non mettano le grate a Santa Rosalia dopo che l'hanno derubata".