Via Imperatore Federico, grosse buche e asfalto dissestato

In via Imperatore Federico, all'altezza del distributore di benzina Tamoil, il manto stradale è completamente distrutto. Il passaggio di camion sia pieni che vuoti creano un frastuono durante tutto il giorno che, se non ci si trova nel luogo, non si può comprendere. La notte in particolare è un terremoto: il manto stradale sarebbe da stratificare e rifare da capo, anche perché le buche sono pericolose per gli scooter. Sono stati fatti piccoli interventi, che non sono risolutivi. Anzi hanno aggravato ulteriormente la pericolosità.