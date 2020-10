Nonostante la presenza di una scuola elementare, del tribunale e di centinaia di residenti ai quali il Comune ha inviato il pagamento per la Tari 2020, siamo costretti a vivere in una discarica e siamo abbandonati dalla Regione e dalle altre istituzioni. Nella foto si vede la scuola elementare Colozza di via Imera e la discarica di via Pier Paolo Pasolini.