Via Imera, dove la raccolta differenziata è un miraggio

Questa è la situazione della raccolta differenziata in via Imera, a pochi passi dalla scuola elementare Colozza un paio di giorni fa. Non sono i primi cassonetti né gli ultimi a essere stracolmi. Poi ovviamente chiedersi perché la gente non ricicla sorge spontaneo. Inoltre non è normale ancora oggi, quasi nel 2022, farsi i chilometri per cercare cassonetti della differenziata e quei pochi che ci sono trovarli così. I miei più vivi complimenti alla Rap, che contribuisce a mantenere accogliente questa città... Il cittadino sicuramente potrebbe dare del suo, sì, ma avendo delle condizioni adeguate per poterlo fare; perché ancora un po' di senso civico forse in qualcuno è rimasto.