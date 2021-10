Via Lanza di Scalea sommersa dai rifiuti e poco illuminata

Via Giuseppe Lanza di Scalea, 414 · Resuttana-San Lorenzo

Le corsie laterali di via Lanza di Scalea non sono pulite da mesi. Le aiuole sono ridotte a discariche a cielo aperto. L'illuminazione è quasi inesistente. La manutenzione del verde è abbandonata da anni. Questa, purtroppo, è la Palermo vera, quella in cui sono costretti a vivere i cittadini. La Palermo della televisione è quella che vedono soltanto i dirigenti della Rap o il sindaco Orlando.