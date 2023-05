Zona San Lorenzo, via Carta e largo Bongiovanni al buio: "Così da prima di Pasqua, perché Amg non interviene?"

Via Giuseppe Carta, 11 · Resuttana-San Lorenzo

Via Giuseppe Carta e largo Bongiovanni sono senza illuminazione pubblica da prima di Pasqua. Effettuate innumerevoli segnalazioni al numero verde dell'Amg (800-661199), l'ultima in data 8 maggio, seguite da altrettanti solleciti: l'operatore risponde che il guasto è in lavorazione.

C'è l'altissimo rischio che i pedoni quando fa buio vengano investiti dalle auto. Solo amarezza e tanta vergogna!