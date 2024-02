Via Giuseppe Carta ripiomba nel buio più completo

Dopo mesi di lavori estenuanti finalmente la via Giuseppe Carta, nonché largo Bongiovanni e zone limitrofe, avevano un servizio di pubblica illuminazione più che dignitoso. Qualche giorno fa, degli "esseri" non rientranti in nessuna possibile catalogazione umana, hanno avuto la felice idea di rubare i cavi che portavano la corrente. Il risultato di tanta scelleratezza è un'intera zona al buio più completo con i conseguenziali rischi per attraversare la strada non appena fa buio. A chi fare appello? A chi richiedere il rispetto di un elementare e sacrosanto diritto? Rimane solo tanta collera e la voglia di fuggire da questa città!