Via Giordano Calcedonio · Montepellegrino

Ormai penosa la situazione in via Giordano Calcedonio, nel quartiere Acquasanta. Alberi non potati ormai da anni e le radici aeree hanno il loro sfogo. Cambia l'amministrazione ma il modus operandi rimane lo stesso.