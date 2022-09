Panchine vandalizzate e sporcizia: "Che degrado in via Generale Magliocco"

Gallery



Vedere delle panchine vandalizzate in via Generale Mgliocco, nel centro di Palermo, e che nessuno prenda un provvedimento. Si potrebbe toglierele o ripararle, mi fa stare male, non tanto per l'atto vandalico, deprecabile, ma per la totale indifferenza di tutte le persone e palermitani che di lì passano, che lì vivono o lavorano. La strada, se pur pulita periodicamente, come succede in poche vie di Palermo, si presenta anche molto sporca.