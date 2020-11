In strada più rifiuti e topi che auto

Quella che vedete è una fotografia appena scattata all'angolo fra via Galvani e via Hassan. Non importa in realtà quale sia il punto della città ad essere interessato, perché è una condizione generalizzata. Malgrado siano note le problematiche della discarica di Bellolampo, dove vengono conferiti i rifiuti urbani, nasce la stessa domanda da parte di ogni cittadino, che in questi giorni è chiamato al pagamento della prima rata della Tari (che fra l'altro è fra le più care del territorio nazionale) e che in questi stessi momenti è chiamato alla massima attenzione a norme generali d'igiene, a causa della diffusione del virus: "Ma i ratti di dimensioni non indifferenti che indisturbati pascolano fra i rifiuti ammassati (malgrado anche io paghi profumatamente per farli rimuovere), saranno forse anche vettori di virus e batteri, magari in questo momento ancora più sgraditii?".... "Chiedo per un amico"!