Via Gaetano Lodato, sporcizia e degrado caratterizzano la strada

Da giorni così: sporcizia. Nessuno pulisce, ma siamo vicini ad un ospedale Ogni mattina da circa 10 giorni o più mi imbatto in questo scempio, è molto imbarazzante vedere a ridosso della metropolitana ma soprattutto in prossimità di un ospedale, dove viene tutelata la salute dei cittadini osservare questo degrado. Anche le aiuole in prossimità della metro non vengono mai sistemate e ripulite, chiedo al nostro Sindaco come responsabile della salute dei cittadini se è normale quanto descritto e mi auguro che venga ripulito tutto al più presto per un impeccabile immagine di decoro urbano per i cittadini che si recano in ospedale.