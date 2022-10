Senza fognatura e illuminazione pubblica: "Noi residenti di via Gaetano Costa siamo gli 'esclusi'"

In via Gaetano Costa (la parallela allo scorrimento veloce Palermo-Sciacca) non esiste la rete fognaria, di quella idrica non se ne discute minimamente (ci riforniamo da quasi 30 anni con l'autobotte privata) l'illuminazione pubblica non sappiamo cos'è e non ci permettiamo neppure di mensionare la rete del gas.

Ho contattato numerose volte le competenti autorità (lo scrivo di proposito minuscolo stante il fatto che sono state e lo sono tuttora inesistenti e inefficienti) che hanno sempre tergiversato sulla problematica ed hanno preso in giro facendo credere che dovevano avviare lavori nella zona ed in particolare in questa strada. Inoltre, anni addietro mi recai personalmente con altri due amici con cui abbiamo istituito il comitato civico del Quartiere Pagliarelli dall'ex sindaco in persona Leoluca Orlando, risultato dell'incontro: ad oggi aspettiamo le fatidiche opere che si sarebbero dovute effettuare nel quartiere.

Forse avrò sbagliato secolo e tutto questo sembra assurdo ma, nel 2022 c'è chi ancora non gode di alcun servizio comunale e pretendono pure il pagamento delle imposte municipali. Risultato, gli abitanti di via Gaetano Costa sono degli Esclusi.