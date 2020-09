Il mercatino del venerdì. Qualche scatto di ciò che resta a fine mattinata del mercato rionale. Tutta la “munnizza” riversata per strada ed a soli pochi metri di distanza ci sono i contenitori vuoti. È chiaro che l’amministrazione comunale ha le sue pecche ma il cittadino non si impegna molto nell’avere cura dell’ambiente e rispetto per la propria terra. Meditate!