Emergenza siccità, ma in via Filippo Patti spunta un nuovo invaso...

Fa sempre piacere constatare l'avvio di un lavoro ben fatto: approntata la giusta pavimentazione erbosa su un adattissimo fondo di sabbia di risulta mancava soltanto l'avviamento delle pompe per portare l'acqua in un avvallamento che sicuramente aumenterà nel tempo la propria portata. Dopo la fontana (sempre attiva) capiente come diverse piscine olimpioniche adesso in via Filippo Patti abbiamo anche l'invaso "naturale" di prossimità! Non mancherò di venirmi a lavare qui, quando quest'estate non avremo acqua nei serbatoi di casa!