Desideravo segnalare l'assenza di totale illuminazione in via Ferdinando di Giorgi, zona Uditore, da più di due mesi. Oltre al notevole fastidio, questa oscurità rappresenta un serio pericolo per chi vi transita a piedi, poichè gli automobilisti non sono per nulla allarmati da questa mancanza. Prima che ci scappi il morto, si potrebbe ripristinare la corretta illuminazione? Grazie