Via Felice, 19 · Cruillas

Maltrattata da sempre dai suoi cittadini, dimenticata dall'amministrazione, la via Felice è in realtà... inFelice. Oggi si trova in una situazione allarmante dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie a causa del continuo abbandono di ogni tipo di materiale rendendo addirittura quasi impossibile il passaggio delle macchine. A segnalarlo è il consigliere della VI Circoscrizione, Pietro Bucchieri.