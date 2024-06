Via Felice Cavallotti al buio: "E luce non fu"

Gallery



Via Felice Cavallotti al buio, ma tanto buio. Sono trascorse settimane, forse mesi, da quando il servizio di illuminazione pubblica ha deciso di non dare più il proprio contributo a scapito di tanti cittadini che ogni giorno mettono a dura prova la propria incolumità. Certo credo sia chiaro a tutti, che ci si vuole fare abituare, assuefare, rinunciando alla normalità. Manca la luce? C'è la luna. Ci sono le buche per strada? Le scanzi. Siamo invasi dall'immondizia? A questa non so rispondere. Comunque passerà, e l'oscurità delle notti dovrà cedere il passo alla splendida luce della normalità. Insomma signori Amg "addumati sta luci o no?".