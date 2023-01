Via Evangelista Di Blasi angolo viale Regione, la protesta: "Marciapiede inutilizzabile tra alberi non potati e rifiuti"

Gallery



Via Evangelista Di Blasi angolo viale Regione... discarica a cielo aperto con annessa "foresta" in espansione. Non so se la zona ricada in proprietà privata o, cosa probabile, in zona di competenza del Comune. Il marciapiedi non è utilizzabile e bisogna scendere in strada per attraversare la zona. Nei pressi sorge anche una scuola. Tra inciviltà e incuria la situazione è insostenibile.