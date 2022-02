Via Evangelista di Blasi, percorso pedonale non percorribile

Gallery







Il percorso pedonale realizzato, a marzo 2020, anche se protetto dagli archetti, non è conforme alla normativa sulle barriere architettoniche (D.P.R. 503/1996), in quanto il piano stradale, sterrato, non è complanare, quindi non percorribile dai pedoni, dalle mamme con passeggini e dalle persone diversamente abili. A nulle sono servite le numerose segnalazioni (Ufficio Mobilità attraverso URP) ed i saltuari ed inutili diserbamenti del suddetto percorso pedonale.