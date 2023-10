Via G. Evangelista di Blasi · Uditore-Passo di Rigano

Via G. Evangelista di Blasi · Uditore-Passo di Rigano

Gallery



Ormai questa è diventata la normalità. Soprattutto i bambini rischiano di farsi male seriamente. Via Evangelista di Blasi si trova nel degrado totale tra rifiuti ingombranti, vetri rotti, sterpaglie, alberi caduti o che stanno per cadere. Datevi una mossa! Paghiamo la Tari per questo?