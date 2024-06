"Paghiamo la Tari, ma nessuno pulisce: facciamo da soli"

Gallery



Certo è un paradosso pagare la Tari e poi dovere scendere in strada per ripulire un tratto di strada davanti alla propria abitazione. Ormai da tempo in via Eugenio l'Emiro, alla Zisa, le strade non vengono spazzate e la disperazione dei residenti di ritrovarsi davanti casa tanta immondizia che fa proliferare topi, scarafaggi e zanzare li porta a scendere in strada per ripulire e dare un po' di decoro.

Questa è una grande vergogna a cui il Comune non è in grado di dare adeguate risposte e soprattutto adeguati servizi per ripulire la città dove anche i turisti lamentano il degrado che trovano a Palermo e comunicano che non vi torneranno più, facendone ampia pubblicità nelle loro città.