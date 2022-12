Non sappiamo più cosa fare: abbiamo chiesto lumi al centro raccolta a piazza della Pace, ma dicono che non è loro competenza. Purtroppo i contenitori, di proprietà del palazzo, vengono utilizzati come discarica anche da qualche passante distratto.

Nonostante alcune segnalazioni all'app della Rap, da diversi giorni l'ingresso di questo androne in via Ettore Pais (zona Politeama) è invaso da rifiuti.

Rifiuti non raccolti in via Ettore Pais: i contenitori del palazzo vengono usati come discarica dagli incivili