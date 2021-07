Vie Errante, serbatoi in eternit abbandonati in strada da oltre un mese

A seguito di una segnalazione inoltratat il 10 giugno relativa all'abbandono di due serbatoi di eternit all'angolo tra via Vespri e via Errante, volevo informare che sono ancora lì e in buona compagnia con altri rifiuti ingombranti visto che qualche altro imbecille e incivile (che a Palermo sono tantissimi) ha pensato di contribuire ad aumentare la vergogna che c'è in questa città a "vocazione Europea".