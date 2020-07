Via Ernesto Basile, sì alla potatura degli alberi: accolta richiesta del Comitato civico

Sì alla potatura degli alberi in via Ernesto Basile, richiesta dal comitato civico di palermo presidiato da Nicolò Romano.

"Parte degli alberi - commenta Romano - avevano invaso la carreggiata ed erano molto fastidiosi per i mezzi pesanti e per le persone che attendevano gli autobus pubblici. Ringraziamo gli organi competenti per il lavoro svolto".