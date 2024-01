Via Duca della Verdura abbellita con sacchi di immondizia abbandonati

In via Duca della Verdura, a partire dall' incrocio con via Libertà sino all'incrocio con via Marchese di Villabianca fanno bella mostra di sé, come nel resto della città, una decina di sacchetti (nella foto un campione) di immondizia abbandonati tanto sul marciapiede quanto sulla carreggiata.

Fanno da contorno allo sconfortante stato di abbandono del Giardino Inglese, dedicato a Piersanti Mattarella, dove torreggia da quasi un anno un cumulo di materiale di risulta e dove il guizzare di topi grossi come conigli si alterna alla vista di gabbiani che ingurgitano piccioni e talvolta i suddetti topi. Una bella cartolina dedicata a chi ritiene che l'affidare a imprese private, tanto la raccolta della spazzatura quanto lavori di riqualificazione.