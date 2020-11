Alle spalle del Politeama il trionfo del degrado e dell'incivilità

Alle spalle del Politeama degrado e sporcizia, uno spettacolo "patrocinato" dal Comune. È lecito chiedersi ancora una volta cosa facciano il signor sindaco e i pessimi azionisti che lo circondano per non consentire questi spettacoli a cui demanda la cittadinanza senza nulla operare per dismetterli una volta, per sempre. A giudicare da ciò che si vede sembra che con l’unificazione dei siti ove sono consentiti questi spettacoli, retro Politeama, piazza Sturzo, via della Cera/Scina, abbia trovato una nuova vasca per la discarica integrabile a quella di Bellolampo, per momento a tempo determinato, ma seria promessa per l’avvenire. Niente telecamere, niente polizia municipale, niente controlli, niente educazione civica, soltanto vergogna! Vergogna!! Come il secondo e sottinteso nome di pPiazza Pretoria, ove ha sede il Consiglio comunale.