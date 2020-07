Ritorna la civiltà in via del Vespro

Stamattina è stata ripristinata la bordura segnaletica dell'isola pedonale circolare in via del Vespro, davanti l'ingresso del Policlinico "Paolo Giaccone". Volevo fare un plauso all'Amat per aver ripristinato la bordura che "probabilmente" qualche parcheggiatore aveva tolto nel corso del tempo. Ora la domanda è una sola: quanto resisterà la stessa senza essere rimossa dal solito individuo che si sente il proprietario della piazza? Possiamo anche aprire un sondaggio. Per me meno di 7 giorni. Spero che chiunque veda qualcuno che fa qualcosa del genere avverta gli organi preposti. Ricordiamoci sempre che questa bordura la paghiamo tutti e che con gli stessi soldi spesi per rifarla ogni tot mesi si potrebbero comprare altalene o altri giochi per far giocare i bambini.