"Bici e monopattini sono molto utili, ma con le strade piene di buche si rischia la vita"

Sono una fan della mobilità sostenibile e da circa un anno godo della presenza nella mia vita, a quasi 60 anni di una bicicletta elettrica, mezzo di trasporto che consiglio a tutti per la libertà e la frivolezza che regala. Ogni giorno quando il tempo lo permette, e a Palermo quasi sempre, inverno ed estate, mi reco al lavoro con questo fantastico mezzo. La mia città, che vorrebbe essere una città sostenibile, ha però grosse difficoltà e criticità soprattutto in termini di sicurezza.

L’amministrazione comunale, con l’assessorato alla Mobilità, ha investito in piste ciclabili e monopattini che rallegrano soprattutto i giovani per la loro presenza, ma le piste ciclabili sono alcune discutibili e in alcune zone della città completamente assenti e dove non ci sono la situazione è in termini di sicurezza grave per la presenza di manti stradali dissestati e buche pericolosissime.

Nella foto potete osservare la voragine al centro della strada, in prossimità dell’ingresso alla rampa di accesso del Policlinico di Palermo, per non parlare di tutto il resto di via del Vespro, che presenta lungo il percorso un manto stradale gravemente dissestato, pericoloso per i ciclabili, monopattini, motori ma che rovina anche l’assetto delle automobili che la percorrono. Adesso, chiedo ai nostri amministratori con a capo sindaco e assessore alla Mobilità se è normale rischiare la vita davanti a un ospedale e quale sia la motivazione di questo totale abbandono di moltissime strade di Palermo. Un intervento di rifacimento del manto stradale è inderogabile e chiedo che la salute pubblica debba essere tutelata in ogni caso, visto che in tempi di Covid non si parla d’altro, anche questa è un emergenza a cui fare fronte caro sindaco. Una cittadina preoccupata.