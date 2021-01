Via del Sagittario invasa dai rifiuti e residenti esasperati: "I bimbi devono abituarsi a questo?"

Le periferie di Palermo in questi mesi (e non solo) sono state abbandonate per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e l'emergenza non ha mai fine. Luoghi e persone ai margini. I bimbi palermitani devono abituarsi a crescere cosi? Ho scritto alla Rap per sollecitare un intervento immediato in via Sagittario (III circoscrizione zona Falsomiele/Borgo Ulivia) per la rimozione di rifiuti e ingombranti dinanzi al piazzale in stato di semiabbandono, nei pressi di diversi condomini e di attività commerciali. Si risolverà il problema una volta per tutte senza bisogno di continue segnalazioni da parte dei cittadini? I rifiuti purtroppo sono una presenza costante in suddetta area e in altri luoghi della città e spesso sono un rischio per l’incolumità, sul piano sanitario e per l'ambiente ostacolano il cammino nei marciapiedi e sono uno schiaffo per il decoro urbano.