Via del Limone, i rovi ostacolano il passaggio

Anche quest’anno via del Limone, dopo la scuola elementare, è invasa da rovi pieni di spine che hanno ormai invaso metà carreggiata creando un potenziale grosso pericolo a coloro che la transitano non solo in auto ma soprattutto a piedi. In curva poi vengono posteggiate auto che costringono i pedoni a dovere passare in un "corridoio" fruibile molto stretto e pericoloso per chi lo percorre . Adesso poi ci saranno più bambini perché ricomincia la scuola. Si chiede pertanto un intervento Immediato all’Amministrazione, che a mio parere dovrebbe attivarsi con i detentori dei terreni limitrofi al fine di risolvere una volta per tutte questo annoso problema che purtroppo si ripropone ogni anno e che potrebbe anche essere causa di incendi.