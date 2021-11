Via dei Nebrodi, tolte 2 campane per la raccolta del vetro

Gallery





Da qualche settimana sono state tolte 2 campane per la raccolta del vetro in via dei Nebrodi. La prima era posizionata in uno spazio tra i numeri civici 45 e 53, mentre la seconda sempre in via dei Nebrodi ma quasi all’incrocio con via delle Madonie in uno spazio antistante gli stalli del Car Sharing. Vero è che per un attimo si è sperato che con l’eliminazione delle due campane, che la scorsa estate avevo segnalato a questa testata perché colme di rifiuti di altro genere, si fosse realizzata la possibilità di vedere invece le altre due campane in zona, svuotate più frequentemente.

Invece e purtroppo l’unico risultato è che non è possibile conferire più una bottiglia di vetro andando quindi alla ricerca della campana semi vuota con i sacchetti colmi del vetro raccolto durante la settimana o le settimane. Tra l’altro, nell’arco di 50 metri ci sono una pizzeria, due paninerie due bar e una bakery che purtroppo sono la causa principale del riempimento delle campane.