Via dei Nebrodi, discarica accanto ai contenitori della raccolta abiti usati

Vorrei segnalare, come da foto allegata, l'assoluto degrado in cui versa la via dei Nebrodi all'altezza della scuola media Vittorio Emanuele Orlando. In particolare attorno al contenitore degli abiti usati e al contenitore dell'olio usato viene gettato ogni tipo di rifiuto, dai sacchetti di spazzatura a mobili vecchi, alla carta e alla plastica.

Ho più volte inviato e-mail alla Rap segnalando il disagio la quale non ha mai risposto. Da quasi due mesi che non si vedono spazzini. Ovviamente la colpa è da attribuire sia a quella percentuale di palermitani incivili che continuano a usare le strade pubbliche come se fossero delle pubbliche discariche sia della Rap che non fa il proprio dovere. Spero che qualcuno possa provvedere a quanto suddetto.

Maurilio Pesco