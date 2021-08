Via dei Nebrodi, rifiuti abbandonati in strada

Gallery





Siamo ormai alla frutta! Adesso anche nelle zone dove la differenziata è in vigore da anni come in via dei Nebrodi angolo via delle Madonie succede questo. Fino ad oggi eravamo stati un’oasi felice ma da qualche tempo, con il buio, chi passa lancia sacchetti dalle auto pieni di immondizia. Vero è che con tre locali nel raggio di 20 metri, ognuna delle tre campane per il vetro nelle vicinanze, si riempiono in una settimana. Molti dei sacchetti ai piedi delle campane sono di bottiglie.