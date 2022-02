Via degli Orti e strade limitrofe al buio

L'oggetto sembra un paradosso, eppure è proprio così, la zona di Via Degli Orti è al buio da parecchi giorni, ed anche le confinanti in oggetto. Decine le lettere inviate all'Amg, al Sindaco, all'Ottava circoscrizione per segnalare la disfunzione. C'è un guasto alla cabina Sampolo, che perdura da cinque anni, l'impianto è datato, qualcuna delle risposte ricevute. Giustificazioni prive di senso e responsabilitá. Il cittadino non è tenuto a giustificare, anche perchè lo stesso non otterrebbe giustificazioni da ente alcuno qualora si sottraesse al pagamento delle tasse. Ognuno deve onorare la sua funzione e renderla appunto funzionale. La zona di Via Degli Orti, Toselli ecc. la sera si veste a cimitero, il rischio di atti criminali può largamente essere incentivato dal buio. Chi risponderà di eventuali problemi del genere? E' normale che un guasto perduri per oltre cinque anni ed a singhiozzo lasci larghe aree urbane al buio?