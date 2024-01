Via degli Orti torna al buio: "Solo 4 giorni di luce"

Solo quattro giorni di luce e adesso via degli Orti è nuovamente al buio. Dopo svariate segnalazioni al numero verde, pec ad Amg Energia, comunicazioni al sindaco di Palermo, l'Amg parla di impianto vetusto. Na che può fare il cittadino oltre a pagare le tasse? E' una condizione civile e soprattutto scevra di pericoli e rischi quella di lasciare la sera una via al buio? Che il Comune intervenga erogando i fondi necessari per la riparazione del guasto in modo risolutivo. "uesto disservizio in via degli Orti dura da due anni.