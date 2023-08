"Via degli Orti condannata al buio"

Ormai si parla di anni, decine di segnalazioni inutili, due recenti Pec, ma tranne che per brevissimi periodi via degli Orti torna inesorabilmente a essere al buio. La foto scattata dal mio balcone rende giustizia alla verità: i residenti devono rischiare di brutto per potere uscire di casa, per non parlare di una buca (già segnalata con Pec alla Rar) dinanzi al civico 15-17. Che i funzionari dell'Amg vengano a farsi un giro di notte e potranno constatare. Basta parlare di guasto alla cabina Sampolo, è stato detto per oltre un anno, quello che devono fare i responsabili è offrire il diritto che spetta ai cittadini onesti che pagano le tasse.