Allarme da via degli Orti al buio: "Rischiamo incidenti, scippi e furti"

E' straordinariamente vergognosa l'immagine di questa arteria, via degli Orti, completamente al buio. Ma non basta, anche via Galliano segue la stessa sorte. Allora che i responsabili dell'Amg vengano a farsi una passeggiata per rendersi conto dei disagi: 1) rischio di sprofondare nelle pozzanghere 2) rischio di scippi e furti 3) rischio della propria incolumità fisica, causa auto in transito. Ad oggi questo grave problema, nonostante decine di segnalazioni al sindaco, Amg, presidente di quartiere, non si riesce a risolvere. Le lettere costano tempo e l'utente che paga le tasse non è uno stupido che deve soggiacere alle disfunzioni di un apparato che fa acqua da tutte le parti. E' diritto del cittadino essere rispettato per come sancito dalle leggi.