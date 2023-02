"Da due anni via degli Orti è al buio"

Si era nel 2021 quando l'Amg comunicò che c'era un guasto alla cabina Sampolo, dicendo che erano in corso le riparazioni. Da allora, qualche giorno di luce e poi irrimediabilmente il buio. E' ciò che accade in via Degli Orti, arteria popolata e caotica di giorno, solitaria, quasi angosciante la sera. Dal lontano 2021 i reclami e le proteste cartacee ed al numero di riferimento Amg sono state continue, come il buio che ha continuato ad imperare nella zona. A questo punto ritengo che i funzionari dovrebbero valutare immediatamente come intervenire.