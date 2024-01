Via degli Orti (parallela di via Laurana) è una strada stretta con posteggio in ambedue i lati, auto parcheggiate nelle curve e tutto ciò se associato alla mancanza di illuminazione pubblica si accompagna al rischio di venire travolti. Evidenzio che sono almeno due anni che documento con foto questa grave carenza dell'amg in questa zona e dopo qualche "spiraglio di luce" si è tornati al buio.